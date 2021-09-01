Начальник автомастерской вонзил ножницы в подчиненного на Выборгском

В Выборгском районе Петербурга заметили мужчину с ножевым ранением.

Во вторник, 31 августа, около 16 часов в отдел полиции поступило сообщение о том, что у дома 212 на Выборгском шоссе стоит окровавленный мужчина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские выяснили, что в автомастерской по указанному адресу 47-летний гендиректор, проживающий в поселке Парголово, во время внезапно возникшей ссоры ножницами ударил в грудь 43-летнего механика мастерской.

Агрессивного мужчину задержали. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести с колото-резаной раной грудной клетки слева, непроникающей в плевральную область.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд рассмотрит дело петербуржца, который во время ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений.