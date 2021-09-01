«Сбербанк» снизит возраст ипотечных заемщиков до 18 лет

«Сбербанк» снизит возраст ипотечных заемщиков до 18 лет
Остальные требования для заемщиков не меняются. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Сбербанк планирует понизить минимальный возраст потенциальных ипотечных заемщиков до 18 лет. Об этом сообщил представитель банка.

Компания намерена пересмотреть условия выдачи ипотеки с 1 сентября. Молодежи будут доступны две ипотечные программы — кредиты на новостройки и готовое жилье.

Как сообщил РБК со ссылкой на представителя финансового учреждения, пересмотр условий связан с ростом интереса к ипотеке среди молодых клиентов.

Напомним, ранее на ипотечный кредит могли рассчитывать россияне возрастом от 21 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала Владимир Путин поручил расширить программу льготной ипотеки на семьи с одним ребенком, который был рожден после 1 января 2018 года.

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