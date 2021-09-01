На водителя без прав, избившего сотрудника ДПС, открыли дело

На водителя без прав, избившего сотрудника ДПС, открыли дело
Во время задержания мужчина выкрутил пальцы инспектора, а также ударил его по ноге. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге следственные органы завели уголовное дело в отношении автомобилиста, подозреваемого в избиении инспектора ДПС.

Как сообщает ГСУ СК по городу, 34-летний мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти (применение насилия в отношении представителя власти).

Согласно материалам дела, инцидент произошел 30 августа в Пушкинском районе. Сотрудники ДПС предприняли попытку остановить машину подозреваемого для попытки документов, однако тот их проигнорировал и попытался скрыться.

У дома 84 по Муринской дороге автомобилист не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Во время задержания он выкрутил пальцы инспектора, а также ударил его по ноге. Оказалось, что у подозреваемого не было водительских прав.

Решается вопрос об аресте и предъявлении ему обвинения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка попала в шоковую реанимацию после столкновения гидроциклов на Неве.

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