Петербурженка попала в шоковую реанимацию после столкновения гидроциклов на Неве

Пострадавшая в ДТП с гидроциклами пассажирка, возможно, была пьяна. Фото: pixabay

Пострадавшая в ДТП с гидроциклами пассажирка, возможно, была пьяна. Фото: pixabay

В последний день лета в акватории Невы произошло ДТП: столкнулись два гидроцикл. В результате тяжелые травмы получила жительница Васильевского острова.

Все случилось ранним утром 31 августа. По предварительным данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, два гидроцикла столкнулись примерно в 9 утра в акватории Малой Невы неподалеку от Серного острова. Водитель одного из водных байков, вместе с пассажиркой на борту, не справился с управлением, из-за чего врезался в другого участника движения.

Дальнейшие подробности неизвестны, но в больницу пострадавшую 24-летнюю девушку увозили из квартиры на Уральской улице. Врачи телеграфировали о пациентки правоохранителям. Было принято решение поместить петербурженку в шоковую реанимацию, поскольку у нее выявили серьезные повреждения: закрытые переломы ребер и ключицы и пневмоторакс.

Есть и еще одно загадочное обстоятельство. Девушка, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. В деталях произошедшего сейчас разбирается транспортная прокуратура.

Отметим, что гидроциклы — сомнительное средство перемещения по воде в черте города. Безопасность поездок ставится под сомнение чиновниками. В отношении владельцев водных байков регулярно вводят новые ограничения. Так, в июле комитет по транспорту высказал намерение запретить движение гидроциклов по акватории Невы между Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами.

Отметим, что вдобавок к этому уже сейчас гидроциклистам запрещено создавать помехи крупным судам, проходить под разведенными мостами и рассекать по участку Малой Невки от Каменноостровского моста до Леонтьевского мыса в определённое время.