Смольный запретил гидроциклам кататься по участку Невы

Смольный запретил гидроциклам кататься по участку Невы
Кататься на гидроциклах будет запрещено на участке Невы. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Петербургский комитет по транспорту намерен запретить движение гидроциклон по участку акватории Невы.

Как сообщает «Фонтанка», ведомство собирается внести изменения в правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. В частности, кататься на гидроциклах будет запрещено на участке Невы, ограниченном Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами.

Согласно действующим правилам, маломерным судам запрещено создавать помехи крупным судам, проходить под разведенными мостами и появляться в определенное время на участке Малой Невки от Каменноостровского моста до Леонтьевского мыса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург потратит 200 млрд рублей на развитие экологичного транспорта.

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