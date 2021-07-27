Смольный запретил гидроциклам кататься по участку Невы

Кататься на гидроциклах будет запрещено на участке Невы. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Кататься на гидроциклах будет запрещено на участке Невы. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Петербургский комитет по транспорту намерен запретить движение гидроциклон по участку акватории Невы.

Как сообщает «Фонтанка», ведомство собирается внести изменения в правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. В частности, кататься на гидроциклах будет запрещено на участке Невы, ограниченном Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами.

Согласно действующим правилам, маломерным судам запрещено создавать помехи крупным судам, проходить под разведенными мостами и появляться в определенное время на участке Малой Невки от Каменноостровского моста до Леонтьевского мыса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург потратит 200 млрд рублей на развитие экологичного транспорта.