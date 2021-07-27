Смольный запретил гидроциклам кататься по участку Невы

Петербургский комитет по транспорту намерен запретить движение гидроциклон по участку акватории Невы.
Как сообщает «Фонтанка», ведомство собирается внести изменения в правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. В частности, кататься на гидроциклах будет запрещено на участке Невы, ограниченном Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами.
Согласно действующим правилам, маломерным судам запрещено создавать помехи крупным судам, проходить под разведенными мостами и появляться в определенное время на участке Малой Невки от Каменноостровского моста до Леонтьевского мыса.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург потратит 200 млрд рублей на развитие экологичного транспорта.