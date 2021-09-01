Петербурженка отсудила более 180 тысяч за плохой кухонный гарнитур

Петербурженка отсудила более 180 тысяч за плохой кухонный гарнитур
Судебные приставы помогли петербурженке вернуть деньги за некачественную мебель. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Жительница Петербурга отсудила у мебельной компании 183 тысячи рублей за некачественный кухонный гарнитур.

Как сообщает пресс-служба ФССП по городу, между петербурженкой и мебельной фирмой был заключен договор купли-продажи кухонного гарнитура «Джета». Компания сначала затянула со сроками, поставив кухню на 12 дней позднее. Далее женщина обнаружила на собранной мебели многочисленные дефекты: столешница была слишком длинной, двери были установлены криво, цвет заглушек был другим, кромка нижней полки навесного шкафа отслоена, плинтуса столешницы не загерметизированы. Петербурженка подавала претензии, но компания отказывалась заменять гарнитур по причине механического воздействия.

Суд встал на сторону женщины и постановил взыскать с организации стоимость кухонного гарнитура, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и расходы по оплате услуг представителя.

Отмечается, что еще девять покупателей этой фирмы смогли отсудить деньги за некачественный товар, в их пользу взыскали более 2 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец погасил 1 млн рублей штрафов ГИБДД ради отпуска.

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