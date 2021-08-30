Петербуржец погасил 1 млн рублей штрафов ГИБДД ради отпуска

Вместо отдыха ему пришлось явиться на прием к судебному приставу и погасить все долги. Фото: ГУФССП РФ по Петербургу

Вместо отдыха ему пришлось явиться на прием к судебному приставу и погасить все долги. Фото: ГУФССП РФ по Петербургу

Житель Петербурга не смог улететь за границу из-за накопленных штрафов ГИБДД на сумму почти 1 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба петербургского управления ФССП, 26-летний мужчина, против которого было открыто 666 исполнительных производств, не смог пройти паспортный контроль в Пулково и улететь в отпуск со своей девушкой из-за постановления приставов о временном ограничении права на выезд за пределы РФ.

Мужчина копил штрафы на протяжении двух лет. Судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении его трех иномарок (Toyota Land Cruiser, Renault Duster, Mercedes-Benz GLS-Класс) и двух квартир.

Вместо отдыха ему пришлось явиться на прием к судебному приставу и погасить все долги. После того, как 1 млн рублей поступили на счет, все ограничения были сняты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы Петербурга вернули администратору паркинга почти 500 тысяч.