Горсуд Петербурга рассмотрит дело об убийстве курсанта МВД

Горсуд Петербурга рассмотрит дело об убийстве курсанта МВД
Уголовное дело рассмотрит Горсуд. Фото: pixabay

Уголовное дело об убийстве курсанта Университета МВД дошло до суда через семь лет после преступления.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Дело рассмотрит Петербургский городской суд. Обвиняемым по делу проходит Антон Головырцев.

Убийство произошло 18 февраля 2014 года во дворе на улице Уточкина, дом 2/2. По версии обвинения, вооруженный пистолетом Головырцев выстрелил курсанту в голову. Рядовой полиции получил слепое ранение головы и шеи, в результате чего скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы полагают, что обвиняемый действовал из экстремистских побуждений и по мотиву ненависти к сотрудникам органов внутренних дел. Он стремился выразить свою ненависть к потерпевшему в связи с его принадлежностью к полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что историка Соколова вызвали на допрос по иску адвоката Почуева к «Фонтанке».

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