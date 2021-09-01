Горсуд Петербурга рассмотрит дело об убийстве курсанта МВД

Уголовное дело об убийстве курсанта Университета МВД дошло до суда через семь лет после преступления.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Дело рассмотрит Петербургский городской суд. Обвиняемым по делу проходит Антон Головырцев.

Убийство произошло 18 февраля 2014 года во дворе на улице Уточкина, дом 2/2. По версии обвинения, вооруженный пистолетом Головырцев выстрелил курсанту в голову. Рядовой полиции получил слепое ранение головы и шеи, в результате чего скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы полагают, что обвиняемый действовал из экстремистских побуждений и по мотиву ненависти к сотрудникам органов внутренних дел. Он стремился выразить свою ненависть к потерпевшему в связи с его принадлежностью к полиции.

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