В московском метро заработает система оплаты FacePay

В московском метро заработает система оплаты FacePay
Собянин заявил, что 15 октября она заработает на всех станциях. Фото: Кремль

C 15 октября этого года на всех станциях столичного метро начнет работать система FacePay, с помощью которой пассажиры смогут оплатить проезд.

Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, с середины сентября в подземке удвоят количество станций, где будет работать эта система. С 15 октября она заработает на всех станциях. «Так что фотографируйтесь», — заключил глава города.

С 31 июня на Филевской линии метро начали тестировать систему оплаты проезда через Face Pay. Сотрудники метро на тот момент пользовались сервисом вместо рабочих карт и совершили более миллиона успешных проходов на станции.

Проход по новой технологии осуществляется через турникеты, перед которыми на полу размещен круглый черный стикер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собянин ввел бесплатные пересадки на наземном транспорте.

FacePay метро москва


 

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