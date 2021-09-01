В Ленобласти теперь можно оформить документы на визу в МФЦ

В Ленобласти теперь можно оформить документы на визу в МФЦ
В МФЦ можно оформить документы на визу. Фото: pixabay.com

В учреждениях предоставляют услуги по оформлению документов.

В МФЦ Ленинградской области начали принимать документы на оформление виз. Услугу готовы предоставлять всем жителям области и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе МФЦ Ленобласти.

Услуга доступна с 1 сентября во всех центрах «Мои документы», находящихся на территории региона. Стоимость услуги сохранится на той же отметке. Жителям Ленобласти и Петербурга помогут оформить документы, что позволит избежать ошибок и ускорит получение ответа. Также в МФЦ хотят начать предоставлять страховки для поездок за рубеж и по переводу документов на разные языки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Венгрия начнет выдавать туристические визы россиянам. Переболевшие ковидом в последние шесть месяцев люди могут поехать в Венгрию без ограничений. Однако они должны подтвердить факт болезни документами.

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