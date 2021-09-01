Жители Васильевского острова пожаловались на обрушение в квартирах из-за капремонта

Отмечается, что в Фонде капитального ремонта квартиры с разрушающимся полом не посчитали аварийными.

Жители дома на Васильевского острове рассказали об обрушении в нескольких квартирах в связи с проведением капитального ремонта. Об этом сообщает «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел в Волховском переулке. Там начали ремонтировать квартиры на втором и третьем этажа. В результате произошло обрушение, из-за которого пострадали жильцы первого этажа. Горожане добавляют, что, несмотря на плохое состояние дома, его отказываются признавать аварийным и расселять не собираются.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за два года в Петербурге расселили почти 4 тысячи «квадратов» аварийного жилья.