Жители Васильевского острова пожаловались на обрушение в квартирах из-за капремонта

Отмечается, что в Фонде капитального ремонта квартиры с разрушающимся полом не посчитали аварийными.
Жители дома на Васильевского острове рассказали об обрушении в нескольких квартирах в связи с проведением капитального ремонта. Об этом сообщает «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники.
Инцидент произошел в Волховском переулке. Там начали ремонтировать квартиры на втором и третьем этажа. В результате произошло обрушение, из-за которого пострадали жильцы первого этажа. Горожане добавляют, что, несмотря на плохое состояние дома, его отказываются признавать аварийным и расселять не собираются.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за два года в Петербурге расселили почти 4 тысячи «квадратов» аварийного жилья.