Петербуржцы рассказали о выпавшем под вечер граде

Петербуржцы рассказали о выпавшем под вечер граде
Град пошел в некоторых районах. Фото: Кадр видео группы "Живем на Васильевском | Васильевский остров"

1 сентября закончилось непогодой.

Жители Васильевского острова рассказали о вечернем граде с дождем. Именно так завершилось 1 сентября. Непогоду петербуржцы обсуждаются в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что град шел далеко не во всех уголках Санкт-Петербурга. На стихию пожаловались жители Васильевского острова, а также жители Лужского.

«У нас в Лужском районе тоже дождь и град»,

— отметила одна из пользовательниц в соцсети.

При этом первая половина дня выдалась довольно теплой. Синоптики обещают, что 2 сентября также будут осадки, температура постепенно снижается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кратковременные дожди накроют Петербург 2 сентября. Предстоящей ночью температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. В дневное время столбики термометров поднимутся до +12…+14.

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