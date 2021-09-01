Петербуржцы рассказали о выпавшем под вечер граде

Град пошел в некоторых районах. Фото: Кадр видео группы "Живем на Васильевском | Васильевский остров"

Град пошел в некоторых районах. Фото: Кадр видео группы "Живем на Васильевском | Васильевский остров"

1 сентября закончилось непогодой.

Жители Васильевского острова рассказали о вечернем граде с дождем. Именно так завершилось 1 сентября. Непогоду петербуржцы обсуждаются в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что град шел далеко не во всех уголках Санкт-Петербурга. На стихию пожаловались жители Васильевского острова, а также жители Лужского.

«У нас в Лужском районе тоже дождь и град»,

— отметила одна из пользовательниц в соцсети.

При этом первая половина дня выдалась довольно теплой. Синоптики обещают, что 2 сентября также будут осадки, температура постепенно снижается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кратковременные дожди накроют Петербург 2 сентября. Предстоящей ночью температура воздуха составит 6-8 градусов тепла. В дневное время столбики термометров поднимутся до +12…+14.