В Подмосковье лифт с женщиной и ребенком пролетел пять этажей

В Подмосковье лифт с женщиной и ребенком пролетел пять этажей
Лифт пролетел пять этажей. Фото: pixabay

Непонятно, получил ли кто-то из них травмы.

В Подмосковье в 33-этажном доме произошло падение лифта. Внутри находились женщина и ее четырехмесячный малыш. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Московской области в своем Telegram-канале.

Все случилось в Одинцово. Известно, что лифт сорвался и летел пять этажей. Непонятно, получил ли кто-нибудь травмы. Обстоятельства и подробности происшествия все еще выясняются.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования»,

— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку в лифте.

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