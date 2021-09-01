В Подмосковье лифт с женщиной и ребенком пролетел пять этажей

Непонятно, получил ли кто-то из них травмы.

В Подмосковье в 33-этажном доме произошло падение лифта. Внутри находились женщина и ее четырехмесячный малыш. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Московской области в своем Telegram-канале.

Все случилось в Одинцово. Известно, что лифт сорвался и летел пять этажей. Непонятно, получил ли кто-нибудь травмы. Обстоятельства и подробности происшествия все еще выясняются.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования»,

— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку в лифте.