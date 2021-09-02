В мире коронавирусом заразились более 218,3 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 218,3 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 733 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в четверг, 2 сентября. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 218 365 768 человек, скончались от вируса 4 542 429 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 39 395 666 человек заразились, 642 072 умерли. На втором месте находится Индия: 32 810 845 инфицированных, 439 20 умерли. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 20 804 215 человек, скончались 581 150 человек.

Россия переместилась на четвертую строчку: в стране зафиксировано 6 838 652 случая инфицирования, скончались от COVID-19 180 781 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что необходимо пройти вакцинацию, чтобы уберечь себя от серьезных последствий.

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