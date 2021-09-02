«Ковидные» качели поставили под угрозу снятые ограничения в Петербурге

«Ковидные» качели поставили под угрозу снятые ограничения в Петербурге
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге только начали смягчать ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции, как город подхватили «ковидные» качели. За один день в рейтинге российских регионов по числу заболевших Северная столица перескочила с четвертое на первое место. Между тем, уже второй год население слышит от властей одну и ту же фразу: при ухудшении эпидемиологической обстановки, ограничительные меры будут вводиться заново.

Лидером антирейтинга Петербург стал накануне, 1 сентября. Северная столица обогнала по числу заболевших даже Москву, показав результат в 1312 инфицированных.

Еще больше такие цифры удивляют при сравнении с показателями днем ранее. В последний день августа зарегистрировали только 513 новых случаев. Этот показатель стал минимальным с 9 октября прошлого года.

В таких условиях провели линейки по случаю Дня знаний. Торжества, правда, школы не отказались от ограничений. Многие организовали мероприятия только для 1-х и 11-х классов, а родителей в качестве зрителей допускали только в средствах индивидуальной защиты.

Власти неоднократно отмечали, что при ухудшении эпидемиологической обстановки будут вводить новые ограничения. Смольный только в конце августа разрешил работать объектам досуга в ТЦ, детским игровым комнатам, аквапаркам, аттракционам. Зрителей также начали пускать на спортивные и физкультурные мероприятия.

Кроме того, ранее Эрмитаж сообщил об открытии новых залов. Музей решил открыть экспозиции, доступ к которым некоторое время назад пришлось ограничить в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Сейчас пройти по музею можно двумя маршрутами: с Иорданской и Церковной лестниц.

Компания по вакцинации населения в Петербурге также продолжается. Отметим, что всего от коронавируса в Петербурге привиться успели 1 439 618 местных жителей. В запасе у города – более 625 тысяч доз вакцин.

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