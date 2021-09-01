Коронавирус в Петербурге 1 сентября: линейки в пандемию и «ковидные» качели

Петербург оказался на «ковидных» качелях – за сутки город перескочил с четвертого места на первое в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в России. В этих условиях в Северной столице в среду, 1 сентября, прошли торжественные линейки по случаю Дня знаний.

Еще вчера, 31 августа, в Петербурге выявили всего 513 новых случаев заболевания коронавирусом. Этот показатель стал минимальным с 9 октября прошлого года. В результате город опустился на четвертое место в таблице суточного прироста инфицированных в России.

Первый день осени преподнес жителям Северной столицы сюрприз — 1 сентября Петербург занял первое место по числу заболевших. По данным оперативного штаба, за последние сутки в городе подтвердили 1312 случаев.

В таких условиях в Петербурге провели торжественные линейки в честь Дня знаний. В этом году, несмотря на пандемию, Роспотребнадзор дал добро на проведение мероприятий в очном формате. Определиться с нюансами разрешили самим учебным заведениям. Одни школы решили провести линейки только для 1-х и 11-х классов, другие пригласили больше учащихся.

Родителям разрешили присутствовать, но обязали использовать средства индивидуальной защиты.

Уже известно, что учеба будет проходить в очном формате, но исключить того, что детей переведут на «удаленку» или смешанное обучение при ухудшении эпидемиологической ситуации нельзя.

Сейчас в Петербурге более трех тысяч инфицированных. Сообщалось также, что почти 400 человек находятся в реанимации, из них 158 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пока в Северной столице коронавирусных больных продолжают принимать 17 стационаров. В них развернуто 5,5 тыс. коек. Свободны почти 35% мест.