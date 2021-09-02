В Приморском районе в два раза сократили количество отделов полиции

В каждом отделе будет создано следственное подразделение, а значит будет собственная следственно-оперативная группа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В каждом отделе будет создано следственное подразделение, а значит будет собственная следственно-оперативная группа. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приморском районе Санкт-Петербурга из шести отделов полиции сформировали три.

С 1 сентября 2021 года в главном управлении МВД по городу и Ленобласти произошли изменения в структуре, за счет чего стала возможна реорганизация. Такие изменения позволят более оперативно реагировать на вызовы.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ, шесть территориальных отделов полиции объединены в три: 34-й отдел полиции присоединен к 25-му, 44-й отдел — к 35-му, а 53-й отдел — к 86-му.

Теперь в дежурной части каждого отдела будет по пять полицейских вместо двух, а штат увеличится в два раза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Московской области рассказала о том, какие фразы чаще всего используют телефонные мошенники, чтобы получить доступ к личными данными или средствами своих жертв.