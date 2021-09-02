Лавров предупредил о попытках США выкрасть российских спортсменов

Россия продолжит как искоренять допинговые нарушения в спорте, так и бороться с произволом против российских спортсменов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Россия продолжит как искоренять допинговые нарушения в спорте, так и бороться с произволом против российских спортсменов. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

США могут совершить попытку выкрасть спортсменов России, которых считают угрозой для себя, под предлогом допинговых нарушений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он не исключает, что так же как США выкрадывают тех, кого они в чем-то подозревают и просто ввозят на в страну незаконно, не исключаю, что также будут поступать для наказания спортсменов, которые сдали положительный тест и которых в США считают угрозой своим интересам в международных турнирах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава МИД обратил внимание, что Россия продолжит бороться с произволом против российских спортсменов на мировой арене.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что журналист и телеведущий Владимир Познер оценил выступление сборной России на Олимпиаде в Токио. Журналист также заявил, что Россия «заслужила» наказание за то, что спортсмены якобы применял допинг.