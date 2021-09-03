Вакцинация детей от коронавируса: с какого возраста и кому нельзя

В России летом стартовало изучение детской вакцины от коронавируса. Обычно на исследования подобного рода требуется год. После этого вакцину вводят в оборот и она начинает поступать в поликлиники. Правда, академик Александр Гинцбург из Центра им. Гамалеи сообщил, что массовая вакцинация подростков от коронавируса в России может начаться уже к 20 сентября.

В Москве сто юных добровольцев в возрасте от от 12 до 17 лет уже получили «Спутник V» — в детской дозе, меньше, чем у взрослых.

В России вакцину испытывали изначально только на взрослых. Наш порядок проведения исследований отличается от западного. В Европе и Америке одновременно со взрослой дозировкой идет дозировка детская, ее пробуют вводить подросткам, достигшим двенадцати лет. Поэтому в середине лета ВОЗ заявила о том, что детская вакцина существует и что рекомендации изменились — теперь детям можно делать прививки.

Правда, врачи подчеркнули, что особенной срочности в этом нет. Дети все так же легко переносят коронавирус.

При этом прививка не гарантирует того, что ребенок не сможет подхватить вирус. Она только помогает создать иммунитет, благодаря которому заболевание переносится гораздо легче, иногда вообще бессимптомно. Но подавляющее большинство детей и так переносят коронавирус без госпитализации. В этом случае основное ударение делается на детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, такими, как сахарный диабет. С таким анамнезом сложно бороться с коронавирусом, поэтому прививка может стать если не обязательной, то очень рекомендованной.

Во Франции вакцину от коронавируса уже получили 40% подростков в возрасте от 12 до 19 лет, и никаких осложнений вакцинация не вызвала. В США разрабатывают вакцину, которая подойдет малышам от полугода и до одиннадцати лет. По прогнозам она будет готова в январе 2022 года.

В Китае для прививок детей от трех месяцев до 17 лет используют вакцину CoronaVac, но ее применяют также только в случаях крайней необходимости и при наличии хронический заболеваний.

Ну а пока что врачи больше всего обеспокоены вакцинацией населения пенсионного возраста. Люди старше шестидесяти входят в группу риска, и пока не проведена вакцинация всех пожилых россиян, о снижении опасности вируса говорить рано.