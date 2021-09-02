Врач Драпкина рассказала о болезни, о которой пациенты узнают после инфаркта

Следить за уровнем холестерина нужно уже с 25 лет. Фото: pixabay

Следить за уровнем холестерина нужно уже с 25 лет. Фото: pixabay

Гиперхолестеринемия или повышенное содержание холестерина в крови — опасная особенность организма. Также это очень мощный фактор риска. Более 800 тысяч жителей России больны гиперхолестеринемией. Многие узнают о своей болезни только после инфаркта или инсульта. Об этом заявила представитель Минздрава Оксана Драпкина.

Она обратила внимание на то, что повышенный уровень холестерина в крови является одной из главных причин развития атеросклероза и заметно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает РИА «Новости».

Следить за уровнем холестерина нужно уже с 25 лет. Не активный образ жизни, спиртное и табакозависимость могут привести к повышению холестерина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что турецкий диетолог Дюрдане Кескинер рассказала, какие продукты помогают снизить уровень холестерина.