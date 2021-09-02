Петербуржец, избивший до смерти тещу, сел в тюрьму на пять лет

Петербуржец, избивший до смерти тещу, сел в тюрьму на пять лет
Мужчина отсидит в колонии пять лет. Фото: pixabay.com

Мужчина так и не признал свою вину.

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 сентября, огласили приговор в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Его признали виновным и отправили в колонию строгого режима на пять лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел в 2020году на Стародеревенской улице. Мужчина поссорился с тещей и, когда слов показалось недостаточно, начал колотить пенсионерку. Он нанес ей более 30 ударов в область туловища, головы и шеи. Женщина скончалась на месте из-за серьезности полученных травм.

Обвиняемый заверил, что ничего не делал. Он не признал свою вину, добавив, что, возможно, женщина получила травмы после того, как он упал на нее. Мужчина добавил, что явился в полицию сам, так как предполагал, что мог навредить пенсионерке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти заключили под стражу мужчину, подозреваемого в избиении матери.

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