В Китае запретили женоподобных мужчин на телевидении

Также СМИ предостерегли от создания сплетен и демонстрации богатства. Фото: unsplash

Также СМИ предостерегли от создания сплетен и демонстрации богатства. Фото: unsplash

Китайским телеканалам запретили показывать айдол-шоу, эстрадные шоу и реалити-шоу с участием с «женоподобными» мужчинами.

Китайское ведомство по контролю над радио и телевидением призвало телеканалы противостоять «ненормальной эстетике», к которой отнесли «женоподобных» мужчин, неоправданно высокую зарплату звезд и исполнителей с низкими моральными ценностями. Также СМИ предостерегли от создания сплетен и демонстрации богатства. Об этом сообщает The Guardian

Введение новых правил позволит решить проблемы «фанатской культуры» и сформировать атмосферу любви к партии и стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китаец — пользователь портала Sohu поделился правилами поведения в гостях у жителей России. Так, он сразу отметил, что в России категорически не любят непрошенных гостей.