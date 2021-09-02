Прокуратура разберется в причинах задержки рейса из Антальи в Петербург

Пассажиры в 18:30 отправились в Петербург на резервном борте. Фото: pixabay

Пассажиры в 18:30 отправились в Петербург на резервном борте. Фото: pixabay

Прокуратура организовала проверку после задержки рейса из турецкой Антальи в Петербург.

Как сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, ведомство разберется, соблюдает ли авиакомпания «Северный ветер» права застрявших в аэропорту Антальи пассажиров, и выяснит причину столь долгой задержки рейса.

Пассажиры в 18:30 отправились в Петербург на резервном борте. До этого момента их бесплатно разместили в гостинице. Вылететь на родину туристы должны были еще накануне вечером, 1 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы ждали свой рейс в турецком аэропорту более 15 часов. Из-за проблем, возникших у авиакомпании «Северный ветер», людям пришлось со вчерашнего вечера ждать вылета из турецкого Даламана.

«Никакой связи нет, представительство авиакомпании молчит, здесь много людей с детьми», — рассказывала одна из пассажирок.