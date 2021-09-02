На ели к Новому году в Петербурге потратят 33 млн рублей

Елки должны быть изготовлены к 30 октября. Фото: Pixabay

Елки должны быть изготовлены к 30 октября. Фото: Pixabay

Северная столица выделит из бюджета 33 миллиона рублей на покупку искусственных елей к Новому году.

Петербургское ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» заключило контракт на поставку новогодних деревьев с ООО «Светодизайн».

Подрядная организация на эти деньги поставит 14 искусственных елей, высота которых будет достигать 20 метров. Ели появятся в 11 районах города.

Также подрядчику предстоит установить декор, украсить деревья гирляндами и игрушками в разных стилях, а после Нового года демонтировать все ели.

Елки должны быть изготовлены к 30 октября. На городских улицах они появятся в период с конца октября по 19 декабря. Демонтировать их должны в срок с 15 января по 15 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комитет по печати просит 369 млн на новогоднее оформление Петербурга.