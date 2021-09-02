На ели к Новому году в Петербурге потратят 33 млн рублей

На ели к Новому году в Петербурге потратят 33 млн рублей
Елки должны быть изготовлены к 30 октября. Фото: Pixabay

Северная столица выделит из бюджета 33 миллиона рублей на покупку искусственных елей к Новому году.

Петербургское ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» заключило контракт на поставку новогодних деревьев с ООО «Светодизайн».

Подрядная организация на эти деньги поставит 14 искусственных елей, высота которых будет достигать 20 метров. Ели появятся в 11 районах города.

Также подрядчику предстоит установить декор, украсить деревья гирляндами и игрушками в разных стилях, а после Нового года демонтировать все ели.

Елки должны быть изготовлены к 30 октября. На городских улицах они появятся в период с конца октября по 19 декабря. Демонтировать их должны в срок с 15 января по 15 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комитет по печати просит 369 млн на новогоднее оформление Петербурга.

новогодние елки новости СПб Новый год


 

Новости партнеров
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Попова заявила, что новые штаммы COVID-19 не распространяются в РФ
В РДШ допустили, что оговорка Путина о Семилетней войне была неслучайной
Сноуден предупредил владельцев iPhone об угрозе слежки
На Авангардной вечером загорелся салон легковушки
Петербургу выделят дополнительные 900 млн рублей на ремонт дорог
На ели к Новому году в Петербурге потратят 33 млн рублей
Канье Уэст хочет сойтись с Ким Кардашьян
Прокуратура разберется в причинах задержки рейса из Антальи в Петербург