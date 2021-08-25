Комитет по печати просит 369 млн на новогоднее оформление Петербурга

Комитет по печати Петербурга заявил, что ему нужные дополнительные 369 млн рублей на украшение городских улиц к Новому году.

Городской комитет предлагает заменить старые новогодние украшения в самом центре Петербурга на новые. Для этого ведомство запросило еще 369 млн рублей. Об этом глава комитета Владимир Рябовол заявил на нулевых чтениях расходования городского бюджета.

Для начала комитет хочет обновить новогодние украшения на Невском проспекте. Горожане говорят, что это оформление уже изношено и находится в аварийном состоянии. Затем ведомство намерено профинансировать новогодние украшения для районов. Также планируется оформить в новогодней тематике популярные туристические маршруты, в том числе фестивали и ярмарки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комитет по образованию попросил дополнительные 3,9 млрд рублей.