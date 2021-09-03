Минздрав не поддержал отмену масочного режима в России

Министерство здравоохранения России не поддерживает отмену масочного режима. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.

По его словам, отменять масочный режим, введенный в стране в связи с пандемией коронавируса, преждевременно. И добавил, что в настоящее время в реанимационных отделениях находятся около 5 тыс. пациентов с COVID-19.

Как сообщил ТАСС, Фисенко подчеркнул, что сейчас необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 218 977 174 человек, скончались от вируса 4 542 429 человек.