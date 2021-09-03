Механизм защиты беременных и загадочный элемент вируса: новое о COVID-19 в России и мире

В мире каждый день продолжают регистрировать тысячи заболевших коронавирусом, в России заявляют, что взяли пандемию под контроль, а ученые нашли загадочный элемент нового штамма, — Gazeta.SPb рассказывает последние новости о COVID-19.

По данным университета Джона Хопкинса, только за последние сутки в мире коронавирусную инфекцию выявили более чем у 611 тысяч человек. Таким образом, общее количество зараженных в мире достигло 218 977 174 человек, скончались от вируса 4 542 429 человек.

В российском Минздраве, тем временем, заявили, что пандемия коронавируса стала управляемой. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко. По его мнению, этого добились благодаря разработке вакцин.

Он подчеркнул, что сейчас в стране нет ни одного региона, в котором наблюдался бы резкий дефицит препаратов.

Кстати, в Роспотребнадзоре сообщили, что уровень вакцинации от коронавируса в российских школах достиг почти 70%. Чуть меньший процент – в высших учебных заведениях. Говоря об этом, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала студентов «догонять» преподавателей.

Кроме того, руководитель ведомства заявила, что новые штаммы коронавирусной инфекции, в том числе «лямбда», не распространяются на территории России. Она подчеркнула: российские специалисты внимательно следят за появлением новых мутаций. Наиболее распространенным в России пока остается штамм «дельта».

Тем временем, Колумбийские ученые изучают новый «мю»-штамм, который начал распространяться на их родине. Исследователи обнаружили в новой мутации неизвестный элемент, который отсутствовал в уже известных вариантах. Найти удалось «вставку 146N и несколько аминокислотных замен в спайк-белке».

Еще одно открытие ученых – цитокиновый механизм защиты от коронавируса у беременных женщин. Ученые изучали кровь беременных женщин и обнаружили, что в их организме есть система защиты от инфекции – в их крови нашли 62 типа цитокинов. Это активированные клетки иммунной системы. У участниц исследования также выявили высокий уровень клеток, которые борются с вредными микроорганизмами.

Специалисты пришли к выводу о том, что работа воспалительных веществ, реагирующих на коронавирус, балансируется противовоспалительными, что помогает женщинам защититься от цитокинового шторма.