Меньше трети свободных коек и без коллективного иммунитета: COVID-19 в Петербурге 3 сентября

Меньше трети свободных коек и без коллективного иммунитета: COVID-19 в Петербурге 3 сентября
Госпиталь для коронавирусных пациентов. Фото: пресс-служба ЗВО

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается напряженной. Город потерял четвертое место в рейтинге российских городов по приросту заболеваемости и переместился вперед. Северная столица также не успела вакцинировать 60% населения к осени, чтобы создать коллективный иммунитет.

По последним данным, с начала пандемии в Петербурге зарегистрировали 578 985 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Накануне, 2 сентября, оперативный штаб сообщил о том, что за сутки инфицированы были еще 1330 человек.

Отметим, что еще в конце августа в Петербурге суточный прирост заболевших едва превышал показатель в 500 человек. Тогда город занимал четвертое место в списке российских городов по приросту заболеваемости. Уже 1 сентября Северная столица неожиданно оказалась на первом месте, а накануне опустилась на второе.

Кроме того, к осени в городе не успели привить 60% населения. Именно такой показатель необходим для формирования коллективного иммунитета. Пока цикл вакцинации завершили более 1,4 млн человек. Каждый день в городе прививаются тысячи. Так, накануне сообщалось о том, что вакцину за сутки получило более 12 тысяч человек.

На этом фоне в Петербурге прошли торжественные линейки по случаю Дня знаний. На мероприятиях разрешили присутствовать родителям. Роспотребнадзор, правда, потребовал соблюдения ограничений – многие школы устроили линейки только для 1-х и 11-х классов.

Пока школьники обучаются в очном формате. Не исключено, что при ухудшении эпидемиологической обстановки ученикам вновь предложат перейти на смешанный формат обучения.

Ухудшение ситуации также ставит под угрозу отмену коронавирусных ограничений. В Петербурге только в конце августа разрешили работать аквапаркам и паркам аттракционов, а также объектам досуга и детским игровым комнатам в торговых центрах.

Отметим, что пока в Петербурге свободно меньше трети «коронавирусных» коек.

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