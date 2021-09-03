Регулярные грузовые рейсы Владивосток—Петербург могут появиться в 2022 году

Президент России Владимир Путин призвал открыть регулярные грузовые рейсы по Северному морскому пути между Петербургом и Владивостоком.
Круглогодичные грузовые рейсы российский лидер предложил запустить с 2022 года. Об этом он заявил в пятницу, 3 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Как сообщил ТАСС, контейнерную линию глава государства призвал создать как можно скорее.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин планирует приехать в Санкт-Петербург и принять участие в праздновании 800-летия Александра Невского.