Регулярные грузовые рейсы Владивосток—Петербург могут появиться в 2022 году

Регулярные грузовые рейсы Владивосток—Петербург могут появиться в 2022 году
Морской порт Петербурга. Фото: www.seaport.spb.ru/press

Президент России Владимир Путин призвал открыть регулярные грузовые рейсы по Северному морскому пути между Петербургом и Владивостоком.

Круглогодичные грузовые рейсы российский лидер предложил запустить с 2022 года. Об этом он заявил в пятницу, 3 сентября, на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Как сообщил ТАСС, контейнерную линию глава государства призвал создать как можно скорее.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин планирует приехать в Санкт-Петербург и принять участие в праздновании 800-летия Александра Невского.

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Регулярные грузовые рейсы Владивосток—Петербург могут появиться в 2022 году
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