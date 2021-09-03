Деревянный дом в Курортном районе тушили 20 спасателей

В Курортном районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. К месту ЧП выехали 20 спасателей.

Возгорание случилось в субботу, 3 сентября, в доме №17 на Среднем проезде. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:19. 20 Огнеборцев выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, прибывшие спасатели установили, что огонь охватил деревянный одноэтажный дом 6х6 метров по всей площади.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на улице Подвойского тушили 15 спасателей. На кухне площадью 15 квадратных метров горела обстановка на площади 7 «квадратов».