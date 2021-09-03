Деревянный дом в Курортном районе тушили 20 спасателей

Деревянный дом в Курортном районе тушили 20 спасателей
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Курортном районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. К месту ЧП выехали 20 спасателей.

Возгорание случилось в субботу, 3 сентября, в доме №17 на Среднем проезде. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 11:19. 20 Огнеборцев выехали к месту происшествия на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, прибывшие спасатели установили, что огонь охватил деревянный одноэтажный дом 6х6 метров по всей площади.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартирный пожар на улице Подвойского тушили 15 спасателей. На кухне площадью 15 квадратных метров горела обстановка на площади 7 «квадратов».

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

Новости партнеров
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Синоптик рассказал, сколько продлится
Синоптик рассказал, сколько продлится "бабье лето" в Петербурге
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянин пытался переправить в Белоруссию автомобиль 1930 года
Вакцинация детей от коронавируса: с какого возраста и кому нельзя
Житель Октябрьской набережной выстрелил в лицо соседке из-за графика уборки
«День Д» и греческое кино: чем заняться в Петербурге 3-5 сентября
В России заблокировали еще шесть VPN-сервисов
В Ленобласти коронавирусом заразились еще 180 человек
Самолет из Турции вылетел в Петербург почти на сутки позже: причины не называют
Петербурженка получила почти миллион рублей за затопленную квартиру