В субботу в Ленобласти будет дождливо и до +10 градусов

В субботу в Ленобласти будет дождливо и до +10 градусов
Пройдут небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В первую осеннюю субботу этого года в Ленинградской области установится облачная с прояснениями погода. Жителей региона ждут дожди.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В субботу, 4 сентября, погода в Ленобласти будет облачной с прояснениями. Ночью и днем в регион придут кратковременные дожди. День «скрасит» сильный ветер. Он будет северо-западным, северным и подует со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха снизится до плюс 2-7 градусов. Днем будет теплее — от 7 до 12 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в субботу ожидаются дожди и +11 градусов.

ленобласть мчс погода


 

Новости партнеров
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
Электрик, принимавший ванну с детьми сожительницы, отправился в СИЗО
Электрик, принимавший ванну с детьми сожительницы, отправился в СИЗО
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дрозденко и Тёрнер не обсуждали вопрос получения музыкантом гражданства России
В аэропорту Пулково 3 сентября задерживаются пять рейсов
В субботу в Ленобласти будет дождливо и до +10 градусов
Сильный порыв ветра повредил крышу корпуса УрФУ в Екатеринбурге
Умер известный петербургский арбитр, судья FIFA Александр Берёзкин
Иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию на срок до ...
Спрос на зимнюю одежду в Петербурге вырос в три раза
Роспотребнадзор выявил случаи распространения чумы среди грызунов на ...