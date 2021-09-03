В субботу в Ленобласти будет дождливо и до +10 градусов

В первую осеннюю субботу этого года в Ленинградской области установится облачная с прояснениями погода. Жителей региона ждут дожди.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области со ссылкой на прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В субботу, 4 сентября, погода в Ленобласти будет облачной с прояснениями. Ночью и днем в регион придут кратковременные дожди. День «скрасит» сильный ветер. Он будет северо-западным, северным и подует со скоростью 7-12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха снизится до плюс 2-7 градусов. Днем будет теплее — от 7 до 12 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в субботу ожидаются дожди и +11 градусов.