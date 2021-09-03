Радиостанция в Тюмени четыре часа крутила песню «Третье сентября»

Радиостанция в Тюмени четыре часа крутила песню &#171;Третье сентября&#187;
Песню запускают 3 сентября уже третий год подряд. Фото: скриншот Instagram

Тюменская радиостанция Dipol.FM поставила в эфир песню Михаила Шуфутинского «Третье сентября» и крутила ее на протяжении четырех часов. Также звучали кавер-версии этой композиции.

Программный директор Dipol.FM Роман Ильич рассказал, что оригинал песни играл в начале часа после выпуска новостей, после всех реклам и разбавлялся каверами и ремиксами на нее, чтобы добавить драйва, поскольку сама композиция лиричная, а радиостанция — танцевальная. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, постоянные слушатели уже воспринимают такие эфиры как традицию, поскольку песню запускают 3 сентября уже третий год подряд.

«Аудитории любопытно слушать какой-то выход из привычных форматов. Это конек и один из главных козырей, чем может региональная радиостанция соперничать с федеральными», — считает Ильич.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Шуфутинский рассказал, что думает о дне мемов.

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Радиостанция в Тюмени четыре часа крутила песню «Третье сентября»
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