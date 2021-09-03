Шуфутинский рассказал, что думает о дне мемов про 3 сентября

Шуфутинский рассказал, что думает о дне мемов про 3 сентября
Исполнитель Михаил Шуфутинский рассказал о своем хите. Фото: www.instagram.com/mikhail.shufutinsky/

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, как относится к невероятной популярности своей песни «3 сентября».

По словам музыканта, каждое 3 сентября дает около 30 интервью об одноименной песне. Певец уверен, что композицию любят в стране, она всем нужна и важна.

«Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте», — заявил артист.

Как сообщили «РИА Новости», вместе с тем Шуфутинский уточнил, что не исполняет эту песню в кругу семьи и друзей, поскольку пение — это его профессия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Шуфутинский начал жить с молодой возлюбленной из его подтанцовки.

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