Шуфутинский рассказал, что думает о дне мемов про 3 сентября

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский признался, как относится к невероятной популярности своей песни «3 сентября».

По словам музыканта, каждое 3 сентября дает около 30 интервью об одноименной песне. Певец уверен, что композицию любят в стране, она всем нужна и важна.

«Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте», — заявил артист.

Как сообщили «РИА Новости», вместе с тем Шуфутинский уточнил, что не исполняет эту песню в кругу семьи и друзей, поскольку пение — это его профессия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Михаил Шуфутинский начал жить с молодой возлюбленной из его подтанцовки.