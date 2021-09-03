В Великобритании подготовили план на случай смерти королевы

В Великобритании подготовили план на случай смерти королевы
Королева Великобритании. Фото: www.instagram.com/theroyalfamily

Британские власти подготовили подробный план действий на случай смерти королевы Елизаветы II. Планируется предпринять чрезвычайные меры, чтобы избежать хаоса в Лондоне.

Как сообщает Politico, несмотря на то, что 95-летняя правительница находится в добром здравии, власти решили разработать план на случай ее смерти. План получил название «Лондонский мост», он рассчитан на 10 дней после кончины — до похорон королевы.

Согласно наихудшему развитию событий в плане, Лондон будет «переполнен до отказа» иногородними британцами. Спецслужбы будут переведены в состояние повышенной готовности, поскольку в столице вырастет уровень террористической угрозы.

Через несколько часов после наступления смерти монарха королевский двор должен будет проинформировать об этом премьер-министра, секретаря кабинета и глав силовых ведомств. В центре Лондона приспустят флаги, а на сайте королевской семьи появится короткое заявление о смерти королевы.

В день смерти глава британского правительства проведет встречу с новым королем, который вскоре выступит с обращением к нации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что принц Гарри и Меган Маркл не станут крестить дочь по королевским традициям.

великобритания елизавета II королева план


 

Новости партнеров
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Ученые доказали, что коронавирус зря считали респираторным заболеванием
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Великобритании подготовили план на случай смерти королевы
Водитель упавшего с эстакады грузовика в Москве получил тяжелые переломы
Три рейса вылетят из Пулково с задержкой ночью 4 сентября
Сотрудника Госстройнадзора Ленобласти обвиняют в получении взятки
В Ирландии нашли мертвой выигравшую в лотерею 27 млн фунтов
Apple отложит запуск проверки фотоконтента в iPhone на детское порно
Попавший в ДТП автобус оставил поселок Саперный без уличного освещения
Движение по КАД в районе Обухово парализовало