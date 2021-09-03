В Великобритании подготовили план на случай смерти королевы

Британские власти подготовили подробный план действий на случай смерти королевы Елизаветы II. Планируется предпринять чрезвычайные меры, чтобы избежать хаоса в Лондоне.

Как сообщает Politico, несмотря на то, что 95-летняя правительница находится в добром здравии, власти решили разработать план на случай ее смерти. План получил название «Лондонский мост», он рассчитан на 10 дней после кончины — до похорон королевы.

Согласно наихудшему развитию событий в плане, Лондон будет «переполнен до отказа» иногородними британцами. Спецслужбы будут переведены в состояние повышенной готовности, поскольку в столице вырастет уровень террористической угрозы.

Через несколько часов после наступления смерти монарха королевский двор должен будет проинформировать об этом премьер-министра, секретаря кабинета и глав силовых ведомств. В центре Лондона приспустят флаги, а на сайте королевской семьи появится короткое заявление о смерти королевы.

В день смерти глава британского правительства проведет встречу с новым королем, который вскоре выступит с обращением к нации.

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