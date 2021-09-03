Переболевших предупредили, что их органы резко стареют после COVID-19

У 4,7 тысячи людей в течение одного года после перенесенного коронавируса случилась 30-процентная потеря функции почек. Фото: pixabay

У 4,7 тысячи людей в течение одного года после перенесенного коронавируса случилась 30-процентная потеря функции почек. Фото: pixabay

Ученые узнали, что органы пациентов, переболевших коронавирусом, «стареют» на несколько десятилетий после заболевания. В научном исследования участвовали более полутора миллиона добровольцев.

Как сообщает New York Times, удалось выяснить, что у 4,7 тысячи людей в течение одного года после перенесенного коронавируса случилась 30-процентная потеря функции почек. При этом, как отмечают специалисты, у здорового человека в норме потеря функции почек за год составляет всего один процент.

Научные сотрудники доказали такую закономерность «старения», проведя исследование с участием 89 тысяч пациентов, которые выжили после ковида. Также были изучены медданные 1,6 миллиона людей, которым посчастливилось не заразиться SARS-CoV-2.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали о побочных реакциях при повторной вакцинации от COVID-19.