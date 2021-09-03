Переболевших предупредили, что их органы резко стареют после COVID-19

Переболевших предупредили, что их органы резко стареют после COVID-19
У 4,7 тысячи людей в течение одного года после перенесенного коронавируса случилась 30-процентная потеря функции почек. Фото: pixabay

Ученые узнали, что органы пациентов, переболевших коронавирусом, «стареют» на несколько десятилетий после заболевания. В научном исследования участвовали более полутора миллиона добровольцев.

Как сообщает New York Times, удалось выяснить, что у 4,7 тысячи людей в течение одного года после перенесенного коронавируса случилась 30-процентная потеря функции почек. При этом, как отмечают специалисты, у здорового человека в норме потеря функции почек за год составляет всего один процент.

Научные сотрудники доказали такую закономерность «старения», проведя исследование с участием 89 тысяч пациентов, которые выжили после ковида. Также были изучены медданные 1,6 миллиона людей, которым посчастливилось не заразиться SARS-CoV-2.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали о побочных реакциях при повторной вакцинации от COVID-19.

исследование последствия коронавируса ученые


 

Новости партнеров
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Суд освободил от уголовной ответственности и отправил на лечение пенсионера, убившего жену и тещу
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Переболевших предупредили, что их органы резко стареют после COVID-19
Вирусологи объяснили выросшую заболеваемость COVID-19 в Европе
В Аргентине госпитализировали 0,0007% привитых «Спутником V»
В Великобритании подготовили план на случай смерти королевы
Водитель упавшего с эстакады грузовика в Москве получил тяжелые переломы
Три рейса вылетят из Пулково с задержкой ночью 4 сентября
Сотрудника Госстройнадзора Ленобласти обвиняют в получении взятки
В Ирландии нашли мертвой выигравшую в лотерею 27 млн фунтов