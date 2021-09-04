В России появится единая база амурских тигров

В России появится единая база амурских тигров
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. Фото: pixabay

Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что в России планируется представить единую полную базу амурских тигров, обитающих в стране.

Презентация должна состоятся на Международном форуме по сохранению амурского тигра в 2022 году. По его словам, процесс создания единой базы оказался затруднен. В частности, возникли сложности с научными отделами особо охраняемых природных территорий, где отмечается кадровый голод, сообщает РИА «Новости».

Сергей Арамилев отметил, что единый сервер создан на базе охотнадзора Приморья.

Он также добавил, что полный учет тигров, планируемый провести зимой 2021-2022 года, поможет в запуске программы в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что взрослый самец амурского тигра попал под колеса автомобиля на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Животное не выжило. Инцидент случился в воскресенье вечером, 17 января, в районе 191 километра трассы.

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