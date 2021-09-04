В России за сутки выявили еще 18 780 зараженных коронавирусом

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 780 человек.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 993 954 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 796 случаях, за все время пандемии скончались 186 407 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 18 737 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что органы пациентов, переболевших коронавирусом, «стареют» на несколько десятилетий после заболевания. В научном исследования участвовали более полутора миллиона добровольцев.