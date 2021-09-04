Минздрав: возвращение к доковидной жизни зависит от вакцинации населения

Сроки возвращения к нормальной жизни до пандемии зависят от самих россиян. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко.

По его словам, каждому гражданину следует привиться от коронавирусной инфекции. И добавил, что в стране для этого в стране есть все возможности.

«Это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни», — заявил Фисенко.

Как сообщил ТАСС, замминистра отметил, что имеются также разработки противовирусных препаратов, разработки моноклональных антител, препарата для лечения цитокинового шторма.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 780 человек. Сначала пандемии в стране зафиксировали 6 993 954 случая коронавируса.