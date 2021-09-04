ДТП на Митрофаньевском шоссе перекрыло проезд

ДТП на Митрофаньевском шоссе перекрыло проезд
ДТП на Митрофаньевском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Петербурге на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП. Движение по участку оказалось заблокировано.

Авария случилась сегодня, 4 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Митрофаньевское в сторону центра встанет и похоже на долго. Съезд только под мост и обратно», — написал автор записи.

На кадрах видно, что участниками аварии стали уборочная машина и легковой автомобиль. Причины случившего не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный водитель устроил массовое ДТП на улице Жени Егоровой.

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