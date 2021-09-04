Коэффициент распространения COVID в Петербурге в полтора раза превысил норму

Коэффициент распространения COVID в Петербурге в полтора раза превысил норму
Всего в Петербурге развернули 5 тысяч коек для ковидных пациентов. Фото: Комздрав

Коэффициент распространения COVID-19 в Петербурге снова поднялся выше единицы, которая считается нормой.

По данным на субботу, 4 сентября, в городе развернуты 5 163 койки для больных COVID-19 — 31,36% из них свободны.

Как сообщили на сайте городской администрации, в сравнении с пятницей этот показатель распространения болезни вырос с 0,98 до 1,47. За сутки коронавирус подхватили почти 1 500 петербуржцев, что стало максимальным числом за последние две недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 780 человек.

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