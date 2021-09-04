У «Звездной» в маршрутке подрались водители автобусов

У "Звездной" в маршрутку залетел водитель автобуса и наброслся на шофера с кулаками. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

У "Звездной" в маршрутку залетел водитель автобуса и наброслся на шофера с кулаками. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Московском районе Петербурга в маршрутке случился конфликт между водителями.

Как сообщается 4 сентября в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», автобус №192 встал на остановке, располагающейся у станции метро «Звездная».

По всей видимости, те пять минут, которые маршрутка стояла, сильно повлияли на водителя автобуса №179. Потому как мужчина буквально влетел в общественный транспорт. Он вел себя агрессивно и очень напугал пассажиров.

Гражданин ворвался в кабинку водителя автобуса №179 и затеял драку. Мужчина был крайне не сдержан, нецензурно выражался и пытался кидаться на пассажирок слабого пола.

В маршрутке люди пытались повлиять на водителя, однако сразу это сделать не удалось. В настоящий момент неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший шофер.

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