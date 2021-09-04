На Технологическом институте водитель Nissan Tiida снес зеркало и уехал

У метро Технологический институт произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился вечером 3 сентября. Водитель Nissan Tiida во время обгона зацепил встречный автомобиль и снес зеркало заднего вида, после этого гонщик скрылся на большой скорости.

«У станции метро Технологический институт гонщик на Ниссан Тиида устроил ДТП и сбежал», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось видео в места происшествия. На опубликованных кадрах видно, как водитель умчался в даль после того, как снес зеркало встречного авто. Виновника ДТП призывают к ответственности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пассажирский автобус снес опору освещения в поселке Саперный Колпинского района. Весь населенный пункт остался без освещения на улицах.