В Колпино открылся детсад для детей с особенностями развития

В Колпино открылся детсад для детей с особенностями развития
В Колпино открылся новый детский сад с бассейном и спортзалом. Фото: pixabay.com

Глава Петербурга Александр Беглов совершил визит в новый детский сад, расположившийся в Колпино.

Отмечается, что учреждение доступно для деток, имеющих особенности развития, пишет 78.ru. 4 сентября.

Взору градоначальника предстал зимний сад, бассейн, спортзал, кабинет ботаники. Все это находится в дошкольном учреждении.

Губернатор Северной столицы отправился в Колпино, где праздновалось 299-летия города. Кроме этого, Беглов решил посмотреть новый детский садик.

Известно, что мест хватит на 12 групп, в каждой из которых будет по 18-19 малышей. В данный момент все группы уже сформировались. Здание возводили примерно полтора года. Учреждение могут посещать дети с инвалидностью и особенностями развития.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция разыскивает родителей, забывших 3-летнюю дочь в детсаду в Колпино.

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