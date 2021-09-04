3D-печатную куру пожарили на лазере в США

Американским исследователям Колумбийского университета удалось пожарить напечатанную на 3D-принтере курицу при помощи лазера.

Ученые работали при помощи разных мощностей лазера. Делали они это для того, чтобы понять, как подход окажется более удачным для приготовления мяса при помощи трехмерной печати. Об этом сообщает Science of Food.

Таким образом выяснили, что обработка лазером многим выгоднее в приготовлении, чем привычный всем нам способ.

Данный эксперимент показал, что курица, которую приготовили в обычной печи, вдвое теряла в объеме и весе по сравнению с той, что обжарили лазером. Помимо прочего, в печи готовка продолжалась дольше из-за необходимости обработать весь объем мяса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Японии напечатали говяжий стейк на 3D-принтере.