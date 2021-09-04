Реаниматолог объяснил, какие пациенты стали тяжелее переносить COVID

По словам врача, болеют чаще пожилые, беременные. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

По словам врача, болеют чаще пожилые, беременные. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Врач-реаниматолог Гарик Саркисян, работающий в госпитале, где лежат пациенты с COVID-19 рассказал, какие пациенты стали тяжелее более коронавирусом.

Доктор из города Волжский в Волгоградской области заявил, что больным стало куда труднее бороться вирусом. Об этом пишет «РИА Новости».

Саркисян отметил, что тяжелых больных становится все больше. В данный момент в медицинском учреждении лечатся в основном пожилые люди, имеющие сопутствующие сердечные, эндокринные заболевания и сахарный диабет.

Также зачастую поступают женщины, ждущие детей и пациенты с острым коронарным синдромом.

По мнению медика, один из главных моментов в процессе выздоровления состоит в том, чтобы пациент сам верил в то, что победит болезнь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 1494 новых случаев коронавируса.