В Петербурге выявили 1357 новых случаев коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1357 зараженных.

Об этом сегодня, 5 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 583 273 местных жителей. При этом 558 157 заболевших смогли вылечиться от инфекции, в том числе 431 за последние сутки сутки.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте. Первой стала Москва — 1542 случая. На третьем месте Московская область — 826.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский иммунолог спрогнозировал будущее COVID-19.