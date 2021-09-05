В Финляндии хотят отменить социальную дистанцию

Правительство Финляндии приняло решение смягчить коронавирусные ограничения в стране.

В первую очередь было предложено отменить соблюдение социальной дистанции в два метра между людьми в помещении. Новая дистанция «близкого контакта» будет определена сразу после одобрения данного решения министров парламентом.

Как сообщило министерство социальных дел и здравоохранения страны, предложение передано в парламент для рассмотрения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в октябре Финляндия могла бы отказаться от коронавирусных ограничений. Такое решение будет зависеть от достижения необходимого уровня вакцинации населения.