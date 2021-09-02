В Финляндии могут отменить COVID-ограничения в октябре

Власти Финляндии допустили отмену большинства ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией, в следующем месяце.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. По текущей оценке, в октябре страна могла бы отказаться от коронавирусных ограничений. Глава финского правительства уточнила, что такое решение будет зависеть от достижения необходимого уровня вакцинации населения, передает ТАСС.

Марин добавила, что меры по COVID-19 можно будет отменить, если более 80% жителей Суоми старше 12 лет будут привиты от новой инфекции. К настоящему моменту полностью вакцинированы 57% населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия выплачивает компенсации за побочные явления при вакцинации против COVID-19. Компенсация в Финляндии равна двум тысячам евро.