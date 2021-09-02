В Финляндии могут отменить COVID-ограничения в октябре

В Финляндии могут отменить COVID-ограничения в октябре
Финляндия не исключает отмены коронавирусных ограничений в октябре. Фото: unsplash

Власти Финляндии допустили отмену большинства ограничений, введенных для борьбы с коронавирусной инфекцией, в следующем месяце.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. По текущей оценке, в октябре страна могла бы отказаться от коронавирусных ограничений. Глава финского правительства уточнила, что такое решение будет зависеть от достижения необходимого уровня вакцинации населения, передает ТАСС.

Марин добавила, что меры по COVID-19 можно будет отменить, если более 80% жителей Суоми старше 12 лет будут привиты от новой инфекции. К настоящему моменту полностью вакцинированы 57% населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Финляндия выплачивает компенсации за побочные явления при вакцинации против COVID-19. Компенсация в Финляндии равна двум тысячам евро.

коронавирусные ограничения отмена ограничений пандемия финляндия


 

Новости партнеров
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Россиянам рассказали, почему нельзя вести детей в школу 1 сентября
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Комик Мирзализаде получил статус пожизненно нежелательного в России
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Электрик, принимавший ванну с детьми сожительницы, отправился в СИЗО
Электрик, принимавший ванну с детьми сожительницы, отправился в СИЗО
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково ночью 3 сентября задержали два самолета
В Финляндии могут отменить COVID-ограничения в октябре
«Яндекс» до конца года запустит беспилотные такси
Мужчина с пистолетом напугал петербуржцев на Авиаконструкторов
Отопление в дома Петербурга начнут подавать в середине сентября
На Вознесенском шоссе загорелся деревянный дом
Петербургским олимпийцам выплатят миллионные премии за медали
В этом году в Петербурге отремонтируют 270 км теплосетей