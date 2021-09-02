Финляндия выплачивает компенсации за побочные явления при вакцинации против COVID-19

Более 10 тысяч финнов пожаловались на побочные эффекты от прививки против ковида. 400 жителей Финляндии написали заявления в Компанию по страхованию фармацевтических рисков для того, чтобы им выплатили компенсации.

К концу августа этого года компенсации получили 90 пострадавших финнов. На денежные выплаты могут рассчитывать те, кто после вакцинации от ковида имеет побочку, которая не проходит в течение двух недель. Об этом сообщает РБК.

Также выплату может потребовать человек, который потратил на лечение побочной реакции более 85 евро. Компенсация в Финляндии равна двум тысячам евро.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у беременных женщин зарегистрировали повышенный уровень цитокинов, которые борются с вирусами, с ковидом в том числе. Ученые изучали кровь беременных женщин и бнаружили, что в их организме есть система защиты от инфекции.