Ученые предложили бороться с лишним весом при помощи перца чили

Грамотное применение перца чили ускоряет процесс похудения без вреда для здоровья. К такому выводу пришли сотрудники Фармацевтической школы Университета Вайоминга.

По их данным, похудению способствует вещество капсаикан в составе перца чили. Кроме того, оно имеет обезболивающие свойства.

По данным журнала Biophysical Journal, ученые провели эксперимент на лабораторных мышах, отслеживая изменения в их организме. Оказалось, что перец чили действительно способствует похудению.

Будущая разработка может оказать помощь людям, которые борются с ожирением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 40% человечества испытывает проблемы с лишним весом. Ожирение, в свою очередь, приводит к развитию диабета и онкологических заболеваний, а также инфарктам и инсультам.