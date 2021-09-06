Ученые предложили бороться с лишним весом при помощи перца чили

Ученые предложили бороться с лишним весом при помощи перца чили
Компонент перца чили способен помогать снижению лишнего веса. Фото: pixabay

Грамотное применение перца чили ускоряет процесс похудения без вреда для здоровья. К такому выводу пришли сотрудники Фармацевтической школы Университета Вайоминга.

По их данным, похудению способствует вещество капсаикан в составе перца чили. Кроме того, оно имеет обезболивающие свойства.

По данным журнала Biophysical Journal, ученые провели эксперимент на лабораторных мышах, отслеживая изменения в их организме. Оказалось, что перец чили действительно способствует похудению.

Будущая разработка может оказать помощь людям, которые борются с ожирением.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 40% человечества испытывает проблемы с лишним весом. Ожирение, в свою очередь, приводит к развитию диабета и онкологических заболеваний, а также инфарктам и инсультам.

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